Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayseri'de kız meselesi yüzünden kardeşini öldürdü

Kayseri'de 1 kişi, kız meselesi yüzünden kavga ettiği kardeşini av tüfeği ile öldürdü.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:48
Kayseri'de kız meselesi yüzünden kardeşini öldürdü

Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Yalıntepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kardeş olan Adem T. (51) ile Yakup T. (47) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem T., yanında bulunan av tüfeği ile kardeşi Yakup T.'nin kafasına ateş etti.

Yakup T. olay yerinde hayatını kaybederken, evde bulunan Sümeyye E. isimli kadın da yaralandı. Sümeyye E.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapının kilitli olması üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Kapıyı koçbaşı ile kıran ekipler, Adem T.'yi evde bulamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kapıyı kilitleyerek kaçan Adem T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan Sümeyye E. ise sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:48
  1. Kardeş
  2. Kayseri
  3. kız meselesi
  4. sorşturma
  5. Polisiye vakalar Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de bir istifa daha
    1. AK Parti'de bir istifa daha
    2. Elazığ'da Harput kazılarında insan..
    3. AK Parti'de bir il başkanı daha istifa..
    4. Adalet Bakanı'ndan burka eylemine kapak!
    5. Kayseri'de kız meselesi yüzünden..
    6. Ağır sözler! 'Bavullarını vereceksin..
    7. Barcelona'dan son dakika haberi! Biri..
    8. Rusya'dan yeni hamle! Türkiye'de..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
    10. Bakın hangi hastalığa neden oluyormuş!
    11. Erdoğan sürekli dile getiriyordu! Ve..
    12. Skandal hata! İlk maçı kabus oldu
    13. Konya'da alkolün etkisiyle direksiyon..
    14. Yemenli kadın çocukları için böbreğini..
    15. İstanbul Şişli'de silahlı saldırı: 1..
    16. Kurulan şirket sayısı düştü
    17. 10.000'den fazla Samsung Galaxy Note 4..
    18. Pastaneden alıyoruz ama...
    19. Alman ordusunda Nazi incelemesi!
    20. Düzce’de sokak ortasında tekme tokat..
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü