Kayseri'de kazada yaralanan liseli Hayriye, 4 aylık yaşam savaşını kaybetti

Geçtiğimiz 11 Nisan'da, Bünyan İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki Karakaya Mahallesi'nden ilçe merkezindeki liselere öğrencileri taşıyan 59 yaşındaki Mustafa Sarıçicek yönetimindeki 38 SP 275 plakalı midibüs, yoğun sis nedeniyle, Kayseri- Özvatan karayolunda giden Abdurrahman Bağcı yönetimindeki 38 VZ 084 TIRın 38 YN 654 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Servis midibüsü ile TIR devrildi. Kaza sonrası ağır yaralanan Hayriye Kara, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bünyan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören genç kız, tedavisinin sürdüğü Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hayriye Kara'nın cenazesi hastane morgunda yapılan otopsinin ardından Bünyan Karakaya Mahalle mezarlığında toprağa verildi.