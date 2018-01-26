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Kayseri'de kaynana gelini pencereden attı!

Kayseri'de 6 aylık gelinin ölümüyle ilgili sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Gelinin kocası kıskançlıktan dolayı pencereden kendi atladığını ileri sürdü...

26 Ocak 2018 Cuma 08:19
Kayseri'de kaynana gelini pencereden attı!

Kayseri’de 6 aylık gelinin, yaşadığı apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili, haklarında “kasten öldürme” suçundan dava açılan kadının eşi, kayınbabası ve kayınvalidesi, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri’de 6 aylık gelinin, yaşadığı apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili, haklarında “kasten öldürme” suçundan dava açılan kadının eşi, kayınbabası ve kayınvalidesi, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Furkan B, ifadesinde akraba olduğu eşiyle olaydan 6 ay önce kaçarak evlendiklerini söyledi. Evlenmeden önce üç kız arkadaşı olduğunu, gönderdikleri mesajlar ve resimleri evlendikten sonra telefonundan silmediğini belirten sanık, eski kız arkadaşlarından birinin evlendiğini duyduğunu ve gelinlik giydiği fotoğrafını kendisiyle paylaştığını anlattı. Eşinin, bu mesaj ve fotoğrafları gördükten sonra çok sinirlendiğini kaydeden Furkan B, şu şekilde savunma yaptı:

Gözümü açtığımda eşimin mesajlarımı okuduğunu gördüm. Kendi kendine konuşup, bağırıyordu. Yan odada uyuyan annem ve babam sesimizi duyup odamıza geldi.Annem arkasından gitti. Eşim yan odanın açık olan penceresinden atlamış. Duruşmada dinlenen sanıklar Rüstem ve Gülnaz B. de gelinlerinin bulunduğu maktul Songül’ün odadan çıkarak kendi odalarına gittiğini ve açık olan pencereden atladığını öne sürdü. 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 08:19
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