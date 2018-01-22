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Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 19:15
Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!

KAYSERİSPOR - GALATASARAY

STAT: Kadir Has 
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut.
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Garry Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 19:15
  1. Galatasaray
  2. Kayserispor
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