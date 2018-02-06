Kayseri'de güpegündüz silahlı banka soygunu

Olay, saat 16.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Caddesi'ndeki banka şubesinde meydana geldi. Bankaya giren kar maskeli ve silahlı kişi, veznedarı tehdit ederek henüz miktarı belirlenemeyen parayı alıp, elindeki çantaya doldurdu. Soyguncu, olay yerinden plakasının sahte olduğu belirlenen bir otomobille kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.