Kayseri’de genç girişimci elde taşınabilen taşıt üretti

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Zafer Türkmen, yıllardır kafa yorduğu ve tasarımlarını yaptığı bireysel taşıtları tek tekerlekli hale getirerek, Türkiye’nin ilk ‘otonom denge stabilizasyonlu bireysel taşıtını üretti. Tek tekerlekli taşıt pil ile şarj oluyor, elde taşınabiliyor, evin içerisine kadar getirilip dolaba sığabiliyor.

ARACIN ADINI KOYARKEN Anadolu’DAN ESİNLENDİ

Anadolu’da çocuklara yürüme öğreten büyüklerin kullandıkları kelimelerden yola çıkarak taşıtın adını ‘Dayday’ koyan genç girişimci, Erciyes Teknopark’ta ürettiği bu ürünle, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığından ‘Tekno-Girişim Desteği’ aldı.

TEPKİ SÜRESİ DÜNYADAKİ RAKİPLERİNİN İKİ KATI

Taşıtın dünyada üretilen muadillerine göre tepki süresinin daha seri ve hızlı olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Zafer Türkmen, “Dünyada çok benzerleri var Türkiye’de ise bizim firmamız ilk kez üretim yaptı. Şu anda prototip ve seri üretim aşamasına geçmedi. Yerli üretim olduğu için muadillerinden daha ucuz olacaktır. Aynı zamanda tepki süresi daha kısa ve hızlı olacak. Bu araçlarda öne eğildiğimiz zaman ortaya çıkan bir tepki süresi var. Eğer araç geç tepki verirse öne doğru düşüyormuş hissi oluşabiliyor. Ne kadar hızlı tepki verirse, o kadar başarılı bir sonuç elde etmiş sayılıyoruz. Normal şartlarda tepki süresi saniyenin yüzde 1’i kadar ama bizim yaptığımız üründe bu tepki süresini saniyenin iki yüzde 1’ine çekeceğiz” diye konuştu.

PARK SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Bir yıldır üzerinde çalıştığı taşıtın şarj edilebildiğini ve şarjıyla yaklaşık 20 kilometre mesafe kat edebildiğini belirten Öğretim Görevlisi Zafer Türkmen, trafikte daha az yer kaplayan bireysel taşıtların dünyada daha da yaygınlaşacağını söyledi. Türkmen, bireysel taşıtların en küçüklerinden olan Dayday’ın avantajlarını şu şekilde sıraladı:

“Dayday seri üretime geçtiği zaman ülkemizde trafik sorunlarının çözümünde önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu araçla asansöre binip evinize kadar girebiliyorsunuz. Bisikletin bile giremeyeceği patika yollarda, diğer insanları rahatsız etmeden kaldırımda, asfaltta, toprak yolda, gidebilmesi, çok dik rampaları bile rahatlıkla çıkıp inebilmesi gibi başka türlü avantajları da var. Park sorununu da ortadan kaldırıyor. Şu anda bu araçla evimizin odasına kadar girebiliyoruz. Aynen ayakkabılarımızı çıkarıp içeri girdiğimiz gibi çalıştığımız yerlerde özel dolaplar yapılıp oralara konulabilir.”

Öğretim Görevlisi Zafer Türkmen, Dayday’ın seri üretime geçebilmesi için yatırımcı desteği bekliyor.