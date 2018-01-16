Kayseri'de FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuklu sanık A.T. Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu sanık M. S.K. Van Kapalı Cezaevi’nden, tutuksuz sanık E.B. Bingöl Solhan Adliyesi’nden hazır edilirken, tutuklu sanık İ. Ö. ise duruşma salonunda jandarma eşliğinde hazır bulundu.

Ayrı ayrı dosyalarda tek tek yargılanan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederken, tutuksuz sanık E. B. ise etkin pişmanlıkta bulunduğunu ve bildiği tüm bilgileri verdiğini söyledi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık eski öğretmen A.T.’e ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapsine ve tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık eski öğretmen İ.Ö.’in aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapsine ve tahliyesine, tutuklu sanık M.S.K.’e 6 yıl 3 ay hapsine ve tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık E.B.’a ise etkin pişmanlık indirimi ile 1 yıl 6 ay 22 gün verdiği hapis cezasını erteledi.