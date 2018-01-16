Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayseri'de FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla ayrı dosyalarda tek tek yargılanan 4 sanığa 1 yıl ila 9 yıl arası hapis cezası verildi.

16 Ocak 2018 Salı 14:34
Kayseri'de FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuklu sanık A.T. Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu sanık M. S.K. Van Kapalı Cezaevi’nden, tutuksuz sanık E.B. Bingöl Solhan Adliyesi’nden hazır edilirken, tutuklu sanık İ. Ö. ise duruşma salonunda jandarma eşliğinde hazır bulundu.

Ayrı ayrı dosyalarda tek tek yargılanan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederken, tutuksuz sanık E. B. ise etkin pişmanlıkta bulunduğunu ve bildiği tüm bilgileri verdiğini söyledi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık eski öğretmen A.T.’e ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapsine ve tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık eski öğretmen İ.Ö.’in aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapsine ve tahliyesine, tutuklu sanık M.S.K.’e 6 yıl 3 ay hapsine ve tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık E.B.’a ise etkin pişmanlık indirimi ile 1 yıl 6 ay 22 gün verdiği hapis cezasını erteledi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 14:34
  1. KAYSERİ
  2. FETÖ
  3. CEZA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınıra gönderilen zırhlı araçlar Kızıltepe'ye ulaştı
    1. Sınıra gönderilen zırhlı araçlar..
    2. Polis, uyuşturucu kartelinin evine..
    3. New York Times meydanında polise..
    4. 'ABD karşısında baş eğecek değiliz'
    5. İşte yılın ilk seçim anketi
    6. 'Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin..
    7. Aslanlar yola çıktı! Kaçacak delik..
    8. Kahraman kadının refleksi sosyal..
    9. ABD resmen tehdit ediyor! Türkiye'den..
    10. Bu döner vejeteryanlara bile et yedirtir
    11. Muhalifler Astan'ı ele geçirdi
    12. Görenler dehşete düştü! Binanın..
    13. ABD'ye sert tepki: Ülkenin bölünmesine..
    14. O isim Dışişleri Sözcüsü oldu
    15. Ortadoğu'nun en büyük bankası..
    16. Türk komandoları ilk oraya girecek
    17. Pegasus'tan resmî açıklama yapıldı: An..
    18. İsrail Savunma Bakanı resmen itiraf..
    19. 'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız'..
    20. Galatasaray Hakan Balta için kararını..
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu