Kayseri'de FETÖ operasyonu: 3 kişi gözaltında

Develi Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock’u kullandıkları iddiasıyla ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyonda Ahmet R. Alpaslan Mahallesi Semerkant Caddesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Kanun Hükmünde Kararname ile imamlıktan alınan ve terör örtüne üye olduğuna dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu öne sürülen İbrahim Y., Aşağıeberek Mahallesi'nde yakalandı. Erzincan Savcılığı'nın sürdürdüğü FETÖ soruşturmasında örgüt üyeliğinde aranan Ali Ö. ise, Develi İlçesi Büyükküllük Sokak'ta polis tarafından yakalandı. FETÖ üyesi 3 kişinin sorgusu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.