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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 3 kişi gözaltında

Kayseri’nin Develi İlçesi'nde savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi FETÖ üyelerinin kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:52
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 3 kişi gözaltında

Develi Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock’u kullandıkları iddiasıyla ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyonda Ahmet R. Alpaslan Mahallesi Semerkant Caddesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Kanun Hükmünde Kararname ile imamlıktan alınan ve terör örtüne üye olduğuna dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu öne sürülen İbrahim Y., Aşağıeberek Mahallesi'nde yakalandı. Erzincan Savcılığı'nın sürdürdüğü FETÖ soruşturmasında örgüt üyeliğinde aranan Ali Ö. ise, Develi İlçesi Büyükküllük Sokak'ta polis tarafından yakalandı. FETÖ üyesi 3 kişinin sorgusu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:52
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