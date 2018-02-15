Kayseri'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık! 3 kişi gözaltında

Kız kardeşler M.K. ve C.K'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, kardeşlere, "Babanız FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mal varlığı araştırması yapılacağından evdeki tüm ziynetleri ve paraları incelememiz için bize teslim etmeniz gerekiyor." dedi.

Kardeşler, 90 bin lira değerindeki ziynet eşyası, döviz ve parayı, telefondaki kişinin söylediği Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kale surları önünde tanımadıkları birine verdi.

Dolandırıldıklarını anlayıp polise başvuran kardeşlerin verdiği eşkal üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, kimliğini belirledikleri zanlı ile 2 suç ortağının bir otomobille kaçtığını tespit etti.

Zanlılar B.K. (41), A.E. (60) ve A.Y. (46), Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, ziynet eşyası ve paralarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Ziynet eşyası ve paraların, mağdurlara teslim edildiği öğrenildi.