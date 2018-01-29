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Kayseri'de define ararken patlatılan dinamit can aldı

Kayseri'de define ararken patlatılan dinamitin etkisiyle oluşan göçüğün altında kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtarıldı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 08:31
Kayseri'de define ararken patlatılan dinamit can aldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Taşhan Mahallesi Danaözü mevkisinde patlama sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Sesin yükseldiği yere gelen ekipler, arazide define aradıkları ve dinamit patlattıklarıne sürülen Sefer Aslan ile Mustafa Ülger'in, patlamanın etkisiyle oluşan göçüğün altında kaldığını belirledi.

Olay yerine çağıralan UMKE ekipleri, Aslan'ı yaralı kurtarırken Ülger'in cesedine ulaştı.

Aslan, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Ülger'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 08:31
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