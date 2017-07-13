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Kayseri'de çocukları bakkala yollayıp eşini öldürdü!

Kayseri'de iddiaya göre esrar bağımlısı olan ve evden uzaklaştırması bulunan Abdurrahim Polat (35), 13 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Meral Polat’ı (33) evde bıçaklayarak öldürdü.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:43
Kayseri'de çocukları bakkala yollayıp eşini öldürdü!

Kayseri’nin Tomarza İlçesi'nde iddiaya göre esrar bağımlısı olan ve evden uzaklaştırması bulunan Abdurrahim Polat (35), 13 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Meral Polat’ı (33) evde bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Abdurrahim Polat, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece Tomarza Yenimahalle'de dün saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Esrar bağımlısı olduğu belirtilen işsiz Abdurrahim Polat, mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararına rağmen eşi Meral ile kızlarının kaldığı eve geldi. Kızları Semanur ve Kıymetnur’u ekmek almaları için bakkala gönderen Abdurrahim Polat, daha sonra eşi Meral Polat’ı kalbinden ve karnından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde can verirken, şüpheli koca evin yatak odasından aldığı pompalı tüfekle kaçtı. Abdurrahim Polat daha sonra, evinin yakınlarında gördüğü aralarında husumet bulunan Yunus Avcıoğlu’na ateş etti. Avcıoğlu yara almazken, silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya başlayan Abdurrahim Polat'ı yaklaşık 300 metre kovalamaca sonucu yakaladı.

Eşini öldürdüğünü itiraf eden Abdurrahim Polat gözaltına alınırken, talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:43
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