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Kayseri'de Bylock'cu 12 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Ağustos 2017 Salı 08:01
Kayseri'de Bylock'cu 12 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş ve 26 kişi gözaltına alınmıştı. 26 kişiden 5’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi de geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltında bulunan 17 kişi de bugün Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplik’te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.M., Ş.Ç., O.Ş., M.S., Ö.T, E.C., T.S., B.Z., Y.K., Z.K., H.M.A. ve A.Ö. tutuklanırken, M.N.Y., F.P., E.F.Y., H.S.S. ve R.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 08:01
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