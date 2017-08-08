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Kayseri'de ByLock operasyonu

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

08 Ağustos 2017 Salı 10:11
Kayseri'de ByLock operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,  FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla  haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilen polis,  öğretmen, mühendis ve doktorların bulunduğu 7 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda zanlılardan 6'sı  yakalandı, evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 10:11
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