Kayseri'de ByLock operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilen polis, öğretmen, mühendis ve doktorların bulunduğu 7 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda zanlılardan 6'sı yakalandı, evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



