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Kayseri’de 'Bylock' kullanan 21 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen ve yapılan operasyonla gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:49
Kayseri’de 'Bylock' kullanan 21 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen ve yapılan operasyonla gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen 22 kişiye, geçtiğimiz günlerde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 22 kişiden 1’i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 21 kişi, kontrolün ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:49
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kayseri
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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