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Kayseri'de aranan FETÖ yöneticisi başkentte yakalandı

FETÖ'nün Kayseri'deki sözde "adliye imamı" olduğu öne sürülen, bir yılı aşkın süredir firari olan iş adamı Türkmen, Ankara'da gözaltına alındı.

30 Haziran 2017 Cuma 13:00
Kayseri'de aranan FETÖ yöneticisi başkentte yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey mütevelli heyetinde yer aldığı ve sözde "adliye imamı" olduğu iddiasıyla bir yılı aşkın süredir aranan iş adamı Ahmet Türkmen, Ankara'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında bulunduğu 68 kişinin yargılandığı davada sanık olan Türkmen, başkentte gözaltına alınarak Kayseri'ye gönderildi.

Hakkında hazırlanan iddianamede "Anayasa'yı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, resmi belgede sahtecilik, hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM Kanunu'na muhalefet, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından dava açılan Türkmen, bir yılı aşkın süredir aranıyordu.

Kayseri'de FETÖ'nün üst düzey mütevelli heyetinde (yöneticisi) bulunduğu ve örgütün sözde "adliye imamı" olduğu iddia edilen Türkmen'in ismi, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerince vatandaşlıktan çıkarılacaklar listesinde yer almıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 13:00
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  2. Kayseri
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  4. Türkiye Cumhuriyeti
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