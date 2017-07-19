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Kayseri'de altınları için öldürüp define kuyusuna gömdüler

Özel ekipler bir cinayeti daha çözdü... Yaşlı kadının cesedi 6 saatlik çalışma ile tünelden çıkarılabildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:57
Kayseri'de altınları için öldürüp define kuyusuna gömdüler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hasanarpa Mahallesi muhtarının Nisan 2017’de kayıp başvurusunda bulunduğu 69 yaşındaki kadın, jandarma ve polisin yaptığı ortak çalışma sonucu boğularak öldürülmüş ve definecilerin kazdığı 30 metrelik tünele gömülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 10 Nisan 2017’de Kocasinan ilçesine bağlı Hasanarpa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çocukları yurt dışında kalan Sayal Say'dan (69) bir süre haber alamayan mahalle muhtarı, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kocasinan Merkez Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube tarafından özel ekip kurulması ve bir yıldır Jandarma Alay Komutanlığı görevini sürdüren Jandarma Albay Hüseyin Sevim'in dosya üzerine titizlikle durmasıyla soruşturma derinleştirildi. Yürütülen çalışmada, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın göreve gelmesi ile kurduğu özel ekipten de yardım isteyen jandarma ekipleri, dosyayı cinayet büro dedektiflerine aktardı. Dosyayı inceleyen polis ve jandarma ekipleri, Sayal Say’ın kaybolduğu bildirilen tarihten itibaren mahallede gözükmeyen Ahmet İ. (45) ve Mustafa K.’nın (36) peşine düştü.

Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Sayal Say’ın cep telefonundan en son Aksaray’da sinyal alan ekipler, cinayete karıştığı düşünülen Ahmet İ. ve Mustafa K.’nın İzmir’de olduğunu tespit etti. Ekipler köyde yaptıkları araştırmalarda Ahmet İ. ve Mustafa K.'nın maktul Sayal Say ile daha önceden aralarında husumet bulunduğunu da belirledi. İzmir’e giden özel ekip, olayın zanlısı olarak Ahmet İ. ve Mustafa K.’yı kıskıvrak yakalayarak Kayseri’ye getirdi. 3 aylık çalışma sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde jandarma ekipleri ile birlikte sorguya çekilen şüpheliler, cinayeti işlediklerini itiraf ederek birbirini suçladıkları öğrenildi. Sorgularında Sayal Say’ı evinde boğarak öldürdüklerini ve gece saatlerinde mahalleye yakın bir tünele gömdüklerini itiraf eden şüpheliler, 69 yaşındaki Say’ı gömdükleri yeri ekiplere gösterdi.

6 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARILDI

Gece saatlerinde jandarma, polis ve itfaiye ekipleri zanlıların göstermiş olduğu tünele gitti. Ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından 30 metre derine gömülen Sayal Say’ın cesedini çıkardı. Say’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.
 
DEDEKTİFLER FAİLİ MEÇHUL DOSYALARI ÇÖZMEYE DEVAM EEDİYOR

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın göreve gelmesiyle oluşturulan özel ekip, kentte önceki yıllarda işlenmiş faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor. Uzman ekipler, yaptıkları çalışmalarda 17 yıllık cinayet, çürük diş cinayeti, kuyu cinayeti, Suriyeli kadının öldürülüp gömülme olayı, seri çoban cinayetleri gibi birçok faili meçhul dosyayı kapatarak, suçluları adalete teslim etmişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:57
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