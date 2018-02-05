Kayseri'de 81 yaşındaki alzheimer hastası intihar etti

Merkez Melikgazi ilçesi Esentepe MahallesiSıla SokakSeda Apartmanı'nın 14'üncü katında oturan, alzheimer hastası, 3 çocuk babası Abdi G., oturma odasının penceresinden atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdi G.'nin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.