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Kayseri'de 81 yaşındaki alzheimer hastası intihar etti

Kayseri'de, alzheimer hastası 81 yaşındaki Abdi G., 14'üncü kattaki dairenin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:53
Kayseri'de 81 yaşındaki alzheimer hastası intihar etti

Merkez Melikgazi ilçesi Esentepe MahallesiSıla SokakSeda Apartmanı'nın 14'üncü katında oturan, alzheimer hastası, 3 çocuk babası Abdi G., oturma odasının penceresinden atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdi G.'nin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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