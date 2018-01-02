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Kayseri'de 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulup arama yapılan otobüste 37 bin, bir yolcunun çantasında ise 3 bin olmak üzere toplam 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

02 Ocak 2018 Salı 11:34
Kayseri'de 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri- Malatya yolunda denetim yapıldı. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünün içinde arama ve kimlik kontrolü yaptı. Otobüste seyahat eden F.B.'nin çantasından 3 bin, A.P. yönetimindeki otobüsün çeşitli yerlerinden ise 37 bin paket olmak üzere toplam 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. F.B. ve A.P., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 11:34
  1. Kayseri
  2. kaçak sigara
  3. operasyon
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