Kayseri'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.14 Ocak 2018 Pazar 11:45
Kaza, Develi-Sinelhöyük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 DH 692 plakalı otomobil ile 34 JB 124 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.