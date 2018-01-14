Kayseri'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Develi-Sinelhöyük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 DH 692 plakalı otomobil ile 34 JB 124 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.