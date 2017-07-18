Kayseri Şeker’den Şeker Sektöründe İlk Demonstrasyon Günü Uygulaması

Kayseri Şeker tarafından oluşturulan 53 tarımsal alanda 11 Ulusal ve Uluslar arasıfirmanın iştiraki ile yapılan Uygulamada elde edilen gerek verim gerekse kalite parametreleri sayesinde çiftçilerin tarımı daha bilinçli yapmalarına katkı sağlanması bekleniyor.

Şeker Sektöründe ve Kayseri’de ilk defa organize edilen Demonstrasyon Günü etkinliğine katılan çiftçilerin, sektördeki ürün çeşitliliği ile ürünlerindeki kalite ve verimliliği artırmaları yanındabitki düzenleme, bitki koruma ürünlerini doğru zamanda, doğru dozda ve doğru yerde kullanmaları sonunda elde edilen verileribir anlamda test etme imkanı bulmuş oldular.

Kayseri Şeker 1.Demonstrasyon Gününü etkinliğinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Ege, Marmara, Trakya bölgelerinde uygulanan tarla günlerinin 1.sini bizim bölgemizde başlatmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti ve bundan sonra geleneksel hale gelmesini beklediklerini söyledi.

Başkan Akay, “; Öncelikle Allahtan Bölgemizde yeni başlayan hasat dönemi için bereketler diliyorum. Uygulamalı Tarla günü işini yaparken bizimle beraber iş birliği içerisinde olan 11 firmanın yanında Kayseri Şeker AR-GE birimimiz de bu işin içerisindedir. Ben bu işe ilgi gösteren bütün firmalara huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyondaki amacımız hem çiftçi, hem kamu, hem de özel sektörü birleştirmek, bu sayede bir iş birliği ortaya koymak, üretim birliğini geliştirmek suretiyle birim alanda en yüksek verimi ve kaliteyi sağlamaktır. Yaptığımız işte verim ve kaliteyi sağlayamazsak Dünya ile rekabet şansımızın olmadığını biliyoruz. Özellikle Şeker Pancarında bizim Avrupa ile rekabet edebilmemizin yolu birim alanda hemverim hemde şeker oranını artırmaktır. Bunun için biz yıllardır gayret gösteriyoruz. Bunu geliştirme konusunda önemli adımlar attığımızı düşünüyoruz. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Bunu daha da artırmak gerektiğinin inancındayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kayseri Şeker, Tarımsal uygulama alanında pancar tohumu denemesi yanında Arpa, mısır, silajlık mısır, kabak çekirdeği ayrıca sarımsakla gibi çeşitli ürünlerde de denemeler yanında gübre ve ilaç denemeleride yapılma imkanı buldu. İnşallah bu uygulamalar, bu denemeler bize ışık tutacak, bize yön verecektir. Bunlardan elde edilen sonuçları inşallah görerek değerlendireceğiz. Bilindiği gibi biz Kayseri Şeker olarakeğitim faaliyetlerine önem veriyoruz. Özellikle bahar aylarında toplu eğitimler yapıyoruz. Eğitimin bir parçası olan bu uygulamaları aynı zamanda tarımsal eğitimin sadece bilgilendirme şekliyle değil, tarlada da uygulamalıeğitimi olarak değerlendiriyoruz.”

Kayseri Şeker tarafından düzenlenen Demonstrasyon Gününü etkinliğine; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı; ERÜ Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Osman Gülşen,Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Ali Koç, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdulkadir Güneş, Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan, Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürü Sali AKSU Kayseri Ziraat Oda Başkanları ile Sulama Birlik Başkanları,Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdür Yardımcıları Osman Canıtez, İsmail Gedik, Sırrı Doğanlı, Hulusi Yüksel, 12 Bölge Müdür ve Ziraat teşkilatı personeliile Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir Bölgelerinden bin civarında çiftçi katıldı.

1.Kayseri Şeker Demonstrasyonusonunda bölgeyehakim olan iklim şartlarında ürünlerin, standart girdi kullanımı ile elde edilen parsel verimleri, analiz sonuçları,çeşitlerin verim kabiliyetleri, üretimlerin ekonomik analizlerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.