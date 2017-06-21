Kayseri Şeker değerini 5’e katladı

VOLKAN TÜRKMENOĞLU / YENİ AKİT - "Varlık fonu, son 4-5 yıllık hesaplarımızın hepsini kalem kalem inceledi ve uluslararası bir denetim kuruluna incelettirdi” diyen Başkan Akay, “Aynı zamanda bir değer tespiti yaptırdı. Şirketimizin gerek arsaları, binaları, makine teçhizatı, şirketin isim değeri, marka değeri ile ilgili bir değer tespiti yapıldı. Bu rapor henüz bize intikal etmedi. Daha öncesinde yapılmış çalışmalar vardı. Bu 2-3 milyar TL gibi bir rakama tekamül ediyordu. Geçen seneki rakama göre asgari ölçülere göre 2 milyar TL'dir. Azami ölçülere göre de 3 milyar TL gibi bir rakama tekamül ediyordu. Şimdi Varlık Fonunun uluslararası kriterlere uygun bir şekilde yapılmış bir değerlendirme olacak. Ortaya çıktığı zaman bunu kamuoyu ile paylaşacağız. 2012 yılında Kayseri Şeker'in değeri 560 milyon TL gibi bir rakama tekamül ediyordu. Şimdi bu 2,5 milyar TL. Kayseri Şeker'in değer 5 kat arttı"