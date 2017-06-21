İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayseri Şeker değerini 5’e katladı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, “Fabrikamız değerini 5 kat arttırdı ve Türkiye’deki şirketlerin en üst seviyesine geldi” diye konuştu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 23:05
Kayseri Şeker değerini 5’e katladı

VOLKAN TÜRKMENOĞLU / YENİ AKİT "Varlık fonu, son 4-5 yıllık hesaplarımızın hepsini kalem kalem inceledi ve uluslararası bir denetim kuruluna incelettirdi” diyen Başkan Akay, “Aynı zamanda bir değer tespiti yaptırdı. Şirketimizin gerek arsaları, binaları, makine teçhizatı, şirketin isim değeri, marka değeri ile ilgili bir değer tespiti yapıldı. Bu rapor henüz bize intikal etmedi. Daha öncesinde yapılmış çalışmalar vardı. Bu 2-3 milyar TL gibi bir rakama tekamül ediyordu. Geçen seneki rakama göre asgari ölçülere göre 2 milyar TL'dir. Azami ölçülere göre de 3 milyar TL gibi bir rakama tekamül ediyordu. Şimdi Varlık Fonunun uluslararası kriterlere uygun bir şekilde yapılmış bir değerlendirme olacak. Ortaya çıktığı zaman bunu kamuoyu ile paylaşacağız. 2012 yılında Kayseri Şeker'in değeri 560 milyon TL gibi bir rakama tekamül ediyordu. Şimdi bu 2,5 milyar TL. Kayseri Şeker'in değer 5 kat arttı" 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 23:05
  1. Kayseri Şeker
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!