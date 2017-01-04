Kayseri saldırısı ile ilgili flaş gelişme

Kayseri'de 14 askerin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri saldırısı ile ilgili flaş gelişme
Eklenme: 04 Ocak 2017, 17:40
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Kayseri'de 14 askerin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında biri kadın 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

 
 
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