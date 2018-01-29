Kayseri merkezli 17 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden yakalanan 18 şüphelinden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden E.G, N.Ö, F.M.E, D.A, H.A, S.S, Y.A. ile H.A, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 2'si adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 8'inin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.