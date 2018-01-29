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Kayseri merkezli 17 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgüte üye  oldukları ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 8'i  daha adliyeye sevk edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:24
Kayseri merkezli 17 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde,  örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve  örgüt üyesi  oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden yakalanan 18  şüphelinden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden E.G, N.Ö, F.M.E, D.A, H.A, S.S, Y.A. ile H.A, Kayseri  Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye  sevk edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 2'si adliyeye sevk edilmiş,  adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 8'inin ise emniyetteki  işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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