Kayseri ile anlaştı denilmişti ama… Büyük sürpriz! Sabri…

Adı bir süredir Kayserispor'la anılan, başkan Erol Bedir'in, "Teklifimizi yaptık, anlaşmayı umuyoruz" açıklamasını yaptığı Sabri Sarıoğlu için Timsah devreye girdi.

Hatta Yeşil-Beyazlılar'ın yapılan görüşmelerde çok önemli mesafe katettiği öğrenildi. 15 yıl formasını giydiği Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın radarına giren deneyimli oyuncuyla teknik direktör Paul Le Guen'in de onayını aldıktan sonra harekete geçen Bursaspor'un menaceriyle yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrıldığı ifade edildi.

Sabri'nin de kariyerine Yeşil-Beyazlı takımda devam etmeye son derece sıcak baktığı kaydedilirken ailesiyle yapacağı değerlendirmenin ardından Bursaspor'a yanıt vereceği bildirildi. Geçen sezon 28 kez forma giydiği Galatasaray'da 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Sabri'nin aldığı bu teklifi kabul etmesine kesin gözle bakılıyor.

Ayoub da bitiyor

Bu arada Bursa'nın gündeminde olan bir diğer isim Hollandalı orta saha Yassin Ayoub'un da Utrecht'in sezon başı hazırlıklarına katılmadığı ve Bursaspor'a imza atmaya hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray'da 15 kupa kazandı

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray kariyerinde 15 kupa kazandı. Sarı-Kırmızılı takım ile 6 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, 4 kez de Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı. Sabri, ayrıca Galatasaray ile 5 kez TFF Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ise 15 farklı teknik adamla çalıştı. Sabri'nin A takımda bulunduğu dönemde Mircea Lucescu, Fatih Terim, Gheorghe Hagi, Erik Gerets, Karl Heinz Feldkamp, Cevat Güler, Michael Skibbe, Bülent Korkmaz, Frank Rijkaard, Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor teknik direktörlük koltuğuna oturdu.