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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ, "24Temmuz’un bayram olabilmesi için şartların iyileştirilmesi gerekiyor"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, basında sansürün kaldırılışının 109. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:41
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ, "24Temmuz’un bayram olabilmesi için şartların iyileştirilmesi gerekiyor"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, açıklamasında, gazetecilerin 24 Temmuz 1908’de gerçekleştirdiği direniş sonucu kalkan sansürün, aradan geçen süreçte yapılan çeşitli yasal düzenlemelerle ve baskılarla yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Zor şartlar altında yerel ve ulusal alanda çalışan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayan KGC Başkanı Metin Kösedağ, bayramın bayram olarak kutlanabilmesi için şartların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kösedağ, yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce Türkiye’nin dört bir yanında gece gündüz demeden, canını hiçe sayarak basın mesleğini sürdüren tüm meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyorum. Gazetecilik zor bir meslek. Ayrıca ilin ve ülkenin sorunları doğru, tarafsız ve ilkeli bir şekilde yayınlandığı takdirde kutsal bir meslektir. Bir nevi kamu hizmetidir gazetecilik. Toplumun aynası, gözü kulağıdır. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Gazeteciler olarak sırtımızda nasıl bir yük olduğunun bilincindeyiz. Fedakarlığı en çok isteyen meslek olan gazetecilikte ne yazık ki yetkililer gazeteci meslektaşlarımız için aynı fedakarlıkları yapmadıklarını görüyoruz. Gazete sahipleri zor şartlar altında yayın hayatını sürdürmektedirler. Hakeza basın camiasının içerisindeki tüm çalışanlar maddi imkansızlıklardan yakınmaktadır. Basın kuruluşlarının ve basın sektöründe çalışanların sorunları çözülmeden bir basın bayramından söz etmemiz mümkün olamaz" dedi.

Kösedağ son olarak; "Bugüne kadar görevi başında yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyor, bütün meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum." dedi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:41
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