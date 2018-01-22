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Kayseri Erciyes'te mahsur kalan 80 araç kurtarıldı

Kayseri'de yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 80 araç ve yaklaşık 100 vatandaş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:12
Kayseri Erciyes'te mahsur kalan 80 araç kurtarıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımın sağlandığı Erciyes-Hacılar yol ayrımında etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Mahsur kalan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu mahsur kalan 80 araç ve 100 vatandaş kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. Ekipler, kara gömülen araçları kurtarmak için ise zamanla yarıştı.

Polis ekipleri de Hisarcık bölgesinden Erciyes'e giden araçları olumsuzluk yaşamamaları için kontrol ediyor. Ekiplerin hızlı çalışmaları sonucu uzun süreli bir mahsur kalma olayının yaşanmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:12
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