Kaynarca kavşağı yapımı başladı

Kaynarca köyü yolunda bulunan ve yapımına bugün başlayan kavşağın yapımı ileilgili yazılı açıklamada bulunan AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, ‘‘Yapımı için girişimlerde bulunduğumuz ve özellikle takip ettiğim Bor Kaynarca köyümüz kavşak yapım inşaatı başladı. Kavşak yapımı en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmiş olacak. Kavşağın yapımının tamamlanması ile birlikte bölgedeki trafik akışı rahatlayacak ve kazaların önüne geçilmiş olacak’’ dedi.