Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kaynarca kavşağı yapımı başladı

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünün kavşağının yapımına bugün başladı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:25
Kaynarca kavşağı yapımı başladı

Kaynarca köyü yolunda bulunan ve yapımına bugün başlayan kavşağın yapımı ileilgili yazılı açıklamada bulunan AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, ‘‘Yapımı için girişimlerde bulunduğumuz ve özellikle takip ettiğim Bor Kaynarca köyümüz kavşak yapım inşaatı başladı. Kavşak yapımı en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmiş olacak. Kavşağın yapımının tamamlanması ile birlikte bölgedeki trafik akışı rahatlayacak ve kazaların önüne geçilmiş olacak’’ dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:25
  1. AK Parti
  2. Kavak
  3. Niğde
  4. Kaynarca
  5. Kaynar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    1. Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    2. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    3. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    4. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    5. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    6. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    7. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    8. Ambulans yayaya çarptı!
    9. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    10. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    11. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    12. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    13. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    14. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    15. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    16. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    17. Sular altında kalacak... gün verildi..
    18. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    19. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    20. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!