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Kaynarca, 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Kaynarca’da vatandaşlar, hain darbe girişiminin 1’inci yıldönümünde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:31
Kaynarca, 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Kaynarca Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için bir yürüyüş düzenledi. Kaynarca Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayan 15 Temmuz şehitlerini anma yürüyüşü Kültür Merkezi önünde okunan İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile son buldu.

Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlar ve gaziler için dualar edildi. Yürüyüşe Kaynarca Kaymakam vekili Esengül Korkmaz , Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, İdari Amirler, AK Parti ilçe Başkanı Murat Kefli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:31
  1. AK Parti
  2. Orman İşletme Müdürlüğü
  3. Kaynarca
  4. Kaynar
  5. Esengül
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