"Kaynanamla evlendireceğim" deyip dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki M.F.A, mahalleliye kendine bakacak eş aradığını söyledi. M.A.O. isimli dolandırıcı, bunu duyunca yaşlı adamın dükkanına giderek, “Kaynanam var, Azerbaycan’da yaşıyor. Onunla seni evlendiririm” diyerek yaşlı adamı kandırdı. Dolandırıcı, kaynanası olduğunu iddia ettiği bir kadını telefonla M.F.A. ile konuşturdu. Telefondaki kadın, "Param olmadığı için Türkiye’ye gelemiyorum, para gönderirsen hemen gelirim" diyerek para istedi. Kadın, parayı veren M.F.A’dan, kardeşi cezaevinde olduğu için avukat tutması gerektiğini söyleyerek yine para talep etti. Bunun üzerine dolandırıcılara kredi kartını veren M.F.A, kartından fazla para çekildiğini görünce polise başvurdu.

Polis ekipleri, yaşlı adamdan dolandırıcıları para vereceğini söyleyerek dükkanına çağırmasını istedi. Her şeyden habersiz parayı almaya gelen M.A.O. suçüstü yakalandı. Toplam 22 bin TL alan dolandırıcının bir sene içinde 2 farklı dolandırıcılık suçundan cezaevine girip çıktığı öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.