Kaynakların yüzde 70'ten fazlası PKK'nın elinde!

Terör örgütü DAEŞ, ülkede etkili olmaya başladığı 2013 ortalarından itibaren, enerji sahaları boyunca ilerleme stratejisi izledi.

DAEŞ, Suriye'nin en büyük petrol ve doğalgaz yatakları ile sahalarını içeren Deyrizor'un yanı sıra Rakka, Humus ve Haseke illerindeki sahaları ele geçirmişti.

Ancak geçen eylül ayında ABD'nin yoğun hava desteğini alan terör örgütü PYD/PKK, Haseke ve Rakka'nın tamamı ile ülkenin en büyük 11 petrol yatağını barındıran Deyrizor'un doğusunu işgal etti.

PYD/PKK, 23 Eylül 2017'de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Konoko'yu ekim ayı başında Cafra petrol sahasını ele geçirdi. 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etti.

Deyrizor'un doğusundaki Tanak, Vard, Afra, Kevari, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları da tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

HASEKE'DE REJİM İLE ORTAKLIK

Haseke'deki yerel kaynaklara göre, PKK/PYD ve rejim, buradaki petrol kuyularını birlikte kontrol ediyor.

Petrol üretiminin sürdüğü Rümeylan, Süveydiye ve Karaçok sahalarındaki yaklaşık 350 küçük çaptaki kuyudan, günlük 30-35 bin varil petrol çıkarılıyor.

Rejim ve terör örgütünün anlaşmasına göre, rejim gelirin yüzde 65'ini, PYD/PKK ise yüzde 20'sini alırken, terör örgütü geri kalanını da sahaların korunmasından sorumlu yerel Arab güçlerine veriyor. Koruma görevlileri ve diğer çalışanların maaşlarını ise rejim sağlıyor.

Petrol kuyularının yoğunlaştığı Kahtaniye, Bedran, Zarba, Saide, Babasi ve Alyan'daki kaynaklar ise 3 ay önce kullanıma sokuldu.

Haseke'nin Cipse, Kibebe ve Tişrin petrol sahaları ile Cipse'deki doğalgaz çevrim santrali yine PYD/PKK işgalinde.

AA muhabirlerinin alandaki hesaplamalarına göre, tüm bu işgal alanı ile PYD/PKK, Suriye'nin enerji kaynaklarının yüzde 70'ten fazlasına hakim durumda.

Esad rejimi ise yalnızca Humus'taki Şaar petrol ve Cahar doğalgaz sahaları ile Deyrizor'da, Fırat Nehri'nin batısındaki birkaç küçük sahayı elinde tutuyor.

SU KAYNAKLARI DA ÖRGÜT İŞGALİNDE

PKK/PYD, ABD'nin askeri desteğiyle ülkenin en büyük üç barajını aralık 2015-haziran 2017 döneminde ele geçirdi.

Fırat Nehri üzerinde, Halep’in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın batısındaki Tabka ve Baas barajları, ülkenin elektrik ve sulama ihtiyacının büyük kısmını sağlayabiliyor. Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i söz konusu 3 barajdan karşılanıyor.

Ayrıca, terör örgütü Suriye'deki tarım arazilerinin 30 bin kilometrekareye denk gelen yüzde 60’lık kısmını kontrol ediyor. Bunların tamamına yakınına, PKK/PYD’nin elindeki barajlar kaynak sağlıyor.