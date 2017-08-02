Kaymakamlıktan evi yanan vatandaşa maddi destek

Selim’e bağlı Kaynarlı Köyü’nde elektrik kontağından çıkan yangında evi ve eşyaları yanan köylüyü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Mehmet Keklik, köylünün evinin onarımı ve eşyalarının alımı için kaymakamlık olarak destekte bulundukları belirtti.

Karadaş ailesinin evinin yeninden yapıldığını ifade eden Keklik, yanan eşyaların yerinde yenilerinin alınarak aileye hediye edildiğini kaydetti.

Kaynarlı köyünde bir süre beraberindekilerle birlikte köylülerle sohbet eden Kaymakam Mehmet Keklik, daha sonra köyden ayrıldı.