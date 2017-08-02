Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kaymakamlıktan evi yanan vatandaşa maddi destek

Selim Kaymakamlığı’nca evi yanan bir vatandaşa, evinin yeniden yapılması ve eşyalarının alınması için destekte bulunuldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:30
Kaymakamlıktan evi yanan vatandaşa maddi destek

Selim’e bağlı Kaynarlı Köyü’nde elektrik kontağından çıkan yangında evi ve eşyaları yanan köylüyü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Mehmet Keklik, köylünün evinin onarımı ve eşyalarının alımı için kaymakamlık olarak destekte bulundukları belirtti.

Karadaş ailesinin evinin yeninden yapıldığını ifade eden Keklik, yanan eşyaların yerinde yenilerinin alınarak aileye hediye edildiğini kaydetti.

Kaynarlı köyünde bir süre beraberindekilerle birlikte köylülerle sohbet eden Kaymakam Mehmet Keklik, daha sonra köyden ayrıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:30
  1. Kaynar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    1. Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    2. Dernekler aracılığıyla terör örgütü..
    3. Dünyanın gözü Endonezya'da! Ölümcül..
    4. Beşiktaş'ta 3 futbolcu elde kaldı
    5. 61 yaşında çocuk katili oldu
    6. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    7. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    8. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    9. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    10. Afganistan'da uluslararası askeri..
    11. Bankalar zirveyi gördü!
    12. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    13. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    14. O belediye başkanından teröristlere..
    15. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    16. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    17. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    18. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    19. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    20. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı