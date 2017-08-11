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Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristler imha edildi!

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesi kaymakamına suikast hazırlığında oldukları belirlenen 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:40
Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristler imha edildi!

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:40
  1. siirt
  2. baykan
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