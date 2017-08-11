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Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristler imha edildi!
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesi kaymakamına suikast hazırlığında oldukları belirlenen 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
11 Ağustos 2017 Cuma 09:40
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:40
siirt
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