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Kaymakama suikast girişimiyle ilgili yeni gelişme!

Siirt'in Baykan İlçesi Kaymakamı'nın makam aracına yapılan bombalı saldırı olayı ile ilgili, 26 kişi gözaltına alındı.

07 Temmuz 2017 Cuma 23:17
Kaymakama suikast girişimiyle ilgili yeni gelişme!

Siirt Valiliği, Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'in makam aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

59 adreste de arama yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"7 Temmuz günü ilimiz Baykan İlçesi Yarımca Köyü girişinde, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca daha önceden tuzaklandığı değerlendirilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda Baykan Belediyesi, Veyselkarani Belde Belediyesi ve Atabağı Belediyesi kayyumu olan Mehmet Kocabey'in zırhlı makam aracının geçişi esnasında uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu meydana gelen olayda, makam aracı ve koruma aracında ağır maddi hasar meydana geldi. Yapılan hain saldırıda Kaymakam Mehmet Kocabey ile koruma ekibinde bulunan 4 polis memuru ve 1 sivil memur tedbiren, ivedilikle Baykan Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilerek yapılan sağlık kontrollerinin ardından hastaneden ayrılarak görevine döndü. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 59 adreste yapılan arama faaliyetinde 26 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timleri tarafından olay yeri çevresinde olayın faillerini arama-tarama faaliyetleri kapsamında geniş çaplı operasyon başlatıldı."

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 23:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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