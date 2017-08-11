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Kaymakama suikast girişimin bulunmuştu… O suikastçı bakın kim çıktı!

Baykan kaymakamına suikast girişimi ve bir astsubayın şehit edilmesi olayının planlayıcısı ve faili oldukları belirtilen 3 teröristle ilgili Siirt Valisi açıklama yaptı.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:12
Kaymakama suikast girişimin bulunmuştu… O suikastçı bakın kim çıktı!

Siirt'in Baykan İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey'ye suikast girişimi ve Baykan İlçesi'ne bağlı Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi olayının planlayıcısı ve faili oldukları belirtilen 3 terörist, hava saldırısında öldürüldü. 

VALİ ATİK: BİRİ BELEDİYEDE ÇALIŞIYORDU

Baykan İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonla ilgili basın toplantısı düzenleyen Vali Ali Fuat Atik, hava saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin DBP'nin yönettiği Siirt Belediyesi'nde çalıştığını, belediyeye kayyum atanmasıyla işine son verildiğini söyledi.

Bu teröristin bir kardeşinin hala dağda olduğu bilgisini veren Vali Atik, "Baykan İlçesi Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yapılan suikast girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizi ve Özel Harekat polislerimizin ortaklaşa yürüttüğü operasyon 3 PKK'lı teröristten birinin, daha önce Siirt Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalıştığı ortaya çıkmıştır. Etkisiz hale getirilen bu teröristtin kardeşinin de halen dağda olduğunu öğrenilmiştir" dedi. 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:12
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