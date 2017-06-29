Kaymakam Ünlü’ye veda yemeği

Sarıalan Taş Konak Sosyal Tesisi’ndeki veda yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Vali Enver Ünlü’nün yanı sıra çok sayıda yetkili ve davetli katıldı. Başkan Mustafa Dündar, “Kaymakamımız Enver Ünlü’yü vali olarak şehrimizden uğurluyoruz. Osmangazi, Türkiye’nin dördüncü büyük ilçesi. Her yönüyle ön planda olan bir ilçe. Osmangazi’nin ön planda olması, Bursa’nın ön plana çıkıyor olması demek. Tarihimiz bu topraklarda yatıyor. Burada görev yapmak bir onur olduğu kadar aynı zamanda büyük bir sorumluluk da demek. Bu sorumluluğun farkında olarak ilçemize en güzel ve en faydalı hizmetleri sunmak adına çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler ilçemiz kadar kentimize de yansıyor. Burası bizim şehrimiz ve şehrimiz için hizmetler yapıyoruz. Ancak bu hizmetler sadece şuan için değil, geçmişten geleceğe kadar yapılan bir hizmet. Biz belediye olarak, bu şehri fethederek kuran atalarımızın misyonuna uyarak hizmet yapmak zorundayız. Böyle güzel ve özel bir şehir için hizmet edebiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah görevini hakkıyla yapanlardan oluruz. Kaymakamız Enver Ünlü de 2 yıllık görev süresinde bu şehir için en güzel şekilde hizmet verdi. Şimdi vali olarak Iğdır’a atandı. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılı hizmetlerini yeni görevinde de sürdürerek, ülkemiz ve vatandaşlarımız için çalışmalarına devam edecektir” dedi.

Enver Ünlü ise, “Yaklaşık 2 yıldır büyük bir onurla ve gururla yürüttüğüm Osmangazi Kaymakamlığı görevini bugün itibariyle tamamlıyorum. Bundan sonra Iğdır Valisi olarak daha büyük bir sorumluluk omuzlarımda olacak. Osmangazi çok büyük bir ilçe. Nasıl ki Bursa, Osmanlı’nın bir özeti ise Osmangazi de Bursa’nın bir özeti. Çok kıymetli bir belediye başkanına ve bürokratlara sahip bir ilçe. Ben de bu ilçe için elimden geldiğince hizmet etmeye çalıştım. İnşallah güzel şekilde anılacak hizmetlere katkım olmuştur. Osmangazi benim için bir okul oldu. Burası bana çok şey kattı. Şimdi önümde yeni bir görev beni bekliyor. Beni Iğdır Valiliği’ne layık görenleri inşallah mahcup etmeden görevimi en iyi şekilde yerine getiririm. Bursa’yı çok sevdim. İnşallah yeniden Bursa’ya yolum düşer” dedi.