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Kaymakam Uçar’dan Şehit Arslan’ın ailesine ziyaret

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, şehit Ferhat Arslan’ın ailesini ziyaret etti.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:11
Kaymakam Uçar’dan Şehit Arslan’ın ailesine ziyaret

Meral Uçar, beraberindeki Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Atak ve Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Übeydullah Arvas ile 11 Mayıs 2016 tarihinde terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan çarşı mahalle bekçisi Ferhat Arslan’ın ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi, eşi ve çocukları tarafından karşılanan Kaymakam Meral Uçar, aile fertleriyle uzun süre sohbet etti. Devlet olarak canlarını ülkesi için feda eden şehitlerin ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan Uçar, vatan için hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:11
  1. PKK
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