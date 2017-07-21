Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kaymakam Sırmalı’dan BASKİ Körfez Müdürlüğüne ziyaret

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı görevine yeni başlayan BASKİ Körfez Bölgesi Şube Müdürü Zülfü Beltekin’i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:42
Kaymakam Sırmalı’dan BASKİ Körfez Müdürlüğüne ziyaret

Edremit ilçesinde 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette BASKİ tarafından Edremit Körfezi bölgesinde planlanan içme suyu ve atık su tesisleri ile ilgili yatırım ve çalışmaların da görüşüldü

Kaymakam Ali Sırmalı "İlçemizde ve körfezimizde altyapı çalışmalarını hızla sürdüren BASKİ’nin yürüttüğü yatırımların Körfez bölgesi olarak önemli sorunlarımıza cevap vereceğine inanıyorum. Özellikle yaz aylarında artan nüfus ile birlikte, ihtiyaçların zamanında karşılanabilmesi için kurumlar olarak bizlere de önemli görevler düşmektedir. Bizler koordineli bir şekilde istişare ederek Edremit’in daha güzel, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BASKİ Körfez Bölgesi Şube Müdürü Zülfü Beltekin Kaymakam Ali Sırmalı’nın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:42
  1. Balıkesir
  2. Edremit
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    1. Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    2. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
    3. Kılıçdaroğlu haberi duyunca Bakan..
    4. ABD açıkladı: Bağdadi yaşıyor!
    5. ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    6. Diyaliz hastalarına televizyon hizmeti
    7. Akçakoca’da AK Partidelege seçimi..
    8. Tavşanlı Mescid-i Aksa için birlik oldu
    9. Merdiven altı plakalara son
    10. ‘Haydi Çocuklar Havuza’ projesinde..
    11. Dernekte kumar oynayan 47 şahsa 10 bin..
    12. Aşkı Diyarbakır korkusunun önüne geçti
    13. Vansesi Gazetesi 80 yaşında
    14. Uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
    15. Sebahattin Savacı Caddesi yeni..
    16. Aşçı adayları yetişmeye devam ediyor
    17. 15 Temmuz Gazisi Atilla Tetik: Biz..
    18. Spor Müzesi Parkı’nda sona doğru
    19. Bozüyük trafik denetimi
    20. Bursa’dan çaldı, Bozüyük’te yakalandı
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...