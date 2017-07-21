Kaymakam Sırmalı’dan BASKİ Körfez Müdürlüğüne ziyaret

Edremit ilçesinde 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette BASKİ tarafından Edremit Körfezi bölgesinde planlanan içme suyu ve atık su tesisleri ile ilgili yatırım ve çalışmaların da görüşüldü

Kaymakam Ali Sırmalı "İlçemizde ve körfezimizde altyapı çalışmalarını hızla sürdüren BASKİ’nin yürüttüğü yatırımların Körfez bölgesi olarak önemli sorunlarımıza cevap vereceğine inanıyorum. Özellikle yaz aylarında artan nüfus ile birlikte, ihtiyaçların zamanında karşılanabilmesi için kurumlar olarak bizlere de önemli görevler düşmektedir. Bizler koordineli bir şekilde istişare ederek Edremit’in daha güzel, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BASKİ Körfez Bölgesi Şube Müdürü Zülfü Beltekin Kaymakam Ali Sırmalı’nın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.