Kaymakam Özkan’dan hastane ziyareti

Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Adnan Budak ve Sağlık Müdürü Koray Okur ile birlikte hastane binasını inceleyen Kaymakam Özkan, binanın fiziki durumu ve hastanenin son durumuyla ilgili bilgi aldı. Ziyaret kapsamında hastanedeki poliklinik ve diğer alanları da detaylı olarak inceleyen Kaymakam Özkan, hastane binasının vatandaşlar açısından daha aktif hale getirilmesi için neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulundu.