Kaymakam köylü pazarını denetledi

Kaymakam Oktay Faik Sözer, Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan ile birlikte Halitpaşa Mahallesi’nde kurulan üretici pazarını ziyaret etti. Halkla sohbet eden kaymakam, alışveriş yapan vatandaşlara pazardan memnun olup olmadıklarını sordu. Kaymakam Sözer, "Halkımızın güvenilir bir pazardan sebze ve meyve yemesi önemli. Bu pazarlar bu ihtiyaca binaen kurulmuştur. Üretici pazarlarının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben de bu pazarlardan fırsat buldukça alışveriş yapıyorum" dedi.