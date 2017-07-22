Kaymakam Güven’den Selendi’ye ’geçmiş olsun’ ziyareti

Manisa’nın Selendi ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında başlayan dolu ile karışık gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemiş, çok sayıda ev ve işyerine su basmıştı. Yaşanan sel felaketinin ardından Selendi Kaymakamlığı görevini vekaleten yürüten Kula Kaymakamı Osman Güven, bölgede incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Kaymakam Güven’e, Selendi İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz eşlik etti. Devlet olarak afetten zarar gören vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Güven, tarım arazileri zarar gören çiftçiler için İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi. Güven, "Olayda can kaybının olmaması bizleri sevindirmiştir. Vatandaşlarımızın mağduriyeti bizleri üzmüştür. Mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi.