Kaymakam Gözen köylerde çalışmaları inceledi

Gerçekleştirmiş olduğu ziyaret kapsamında Turgutlu, Güvendik, Bahşılı ve Kuzucak köylerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Gözen, Köy Muhtarları ve vatandaşlardan bilgi alarak yürütülen çalışmalara ilişkin dilek ve beklentilerini dinledi.

Kaymakam Gözen köy ziyaretleri sırasında yapımı gerçekleşen ve devam eden içme suyu, kanalizasyon ve kilitli parke taşı yapım işlerini yerinde inceledi.