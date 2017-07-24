Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kaymakam Gencer OSB’de doğalgaz sorununun aşıldığını söyledi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni OSB’de doğalgaz sorunun aşıldığını, bu yıl içerisinde çalışmalara başlanacağını söyledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:34
Kaymakam Gencer OSB’de doğalgaz sorununun aşıldığını söyledi

İlk etapta OSB’nin girişine kadar ana hattın çekileceğini ifade eden Kaymakam Gencer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Besni’de göreve başladığım günden bu yana bu konunun üzerinde titizlikle durmaktaydım. Çünkü Doğalgaz hem ekonomik oluşu hem de çevre kirliliği yaratmadığından OSB’deki işletmeler ve çevresindeki yaşam alanları için büyük öneme sahip bir yakıt olma özelliğini taşımaktadır.Çevre ve hava kirliliğini önleyen, üretim maliyetlerini düşürerek günümüzdeki rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına işletmeler için büyük önem taşıyan doğalgaz sorununun çözümü ilçeye yatırım yapacak işletmelerin sayısını da artıracaktır.Bu yıl sonuna kadar inşallah OSB’nin ana hattı çekilecek. Önümüzdeki yıl ise OSB’deki işletmelere gaz verilmesine başlanacak. Besni’mize hayırlı olsun” dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:34
  1. Adıyaman
  2. Besni
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri Dağıtıldı
    1. Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri..
    2. Lozan Antlaşması 2023'te bitmiyor mu?
    3. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    4. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    5. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    6. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    7. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    8. Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik..
    9. Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta
    10. KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na..
    11. Bu ne saygısızlık! Mezarlıkta oynadı
    12. 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
    13. Basının gücü, Millet ve Demokrasinin..
    14. Yaz Spor Okulları'na rekor katılım
    15. Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü
    16. Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı..
    17. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    18. İBB iddianamesinde sanıkların..
    19. Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a
    20. BEÜ’den Zonguldak’a büyük katkı
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir