Kaymakam Gencer OSB’de doğalgaz sorununun aşıldığını söyledi

İlk etapta OSB’nin girişine kadar ana hattın çekileceğini ifade eden Kaymakam Gencer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Besni’de göreve başladığım günden bu yana bu konunun üzerinde titizlikle durmaktaydım. Çünkü Doğalgaz hem ekonomik oluşu hem de çevre kirliliği yaratmadığından OSB’deki işletmeler ve çevresindeki yaşam alanları için büyük öneme sahip bir yakıt olma özelliğini taşımaktadır.Çevre ve hava kirliliğini önleyen, üretim maliyetlerini düşürerek günümüzdeki rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına işletmeler için büyük önem taşıyan doğalgaz sorununun çözümü ilçeye yatırım yapacak işletmelerin sayısını da artıracaktır.Bu yıl sonuna kadar inşallah OSB’nin ana hattı çekilecek. Önümüzdeki yıl ise OSB’deki işletmelere gaz verilmesine başlanacak. Besni’mize hayırlı olsun” dedi.