Kaymakam Düzgün’ün takımı muhtarları ezdi geçti
Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün’ün de yer aldığı takım, turnuvaya hazırlanan muhtarların takımını5-2 yendi19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:32
Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün’ün de yer aldığı karma takım, Gaziantep’te düzenlenecek muhtarlar turnuvası için antrenman yapan muhtarlar takımı ile maç yaptı. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır’ın da izlediği kaçta Kaymakam düzgün’ün takımı muhtarları 5-2 yendi. Maç sonrası her iki takımın oyuncularına Antep baklavası ikram eden Başkan Yıldırır, muhtarlara turnuva için başarı diledi. Kaymakam Düzgün, maç nedeniyle muhtarlara teşekkür etti.
Kaymakam Düzgün’ün takımı, ilçe protokolü, gazeteci ve muhtarlardan oluştu.