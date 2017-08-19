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Kaymakam Düzgün’ün takımı muhtarları ezdi geçti

Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün’ün de yer aldığı takım, turnuvaya hazırlanan muhtarların takımını5-2 yendi

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:32
Kaymakam Düzgün’ün takımı muhtarları ezdi geçti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün’ün de yer aldığı karma takım, Gaziantep’te düzenlenecek muhtarlar turnuvası için antrenman yapan muhtarlar takımı ile maç yaptı. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır’ın da izlediği kaçta Kaymakam düzgün’ün takımı muhtarları 5-2 yendi. Maç sonrası her iki takımın oyuncularına Antep baklavası ikram eden Başkan Yıldırır, muhtarlara turnuva için başarı diledi. Kaymakam Düzgün, maç nedeniyle muhtarlara teşekkür etti.

Kaymakam Düzgün’ün takımı, ilçe protokolü, gazeteci ve muhtarlardan oluştu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:32
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