Kaymakam Duru’dan 15 Temmuz Gazisi’ne Ziyaret
Develi Kaymakamı Murat Duru 15 Temmuz darbe girişiminde elinden vurularak gazi olan ve Ramazan Bayramında Develi’nin Sindelhöyük mahallesinde yaşayan ailesini ziyarete gelen Yılmaz Aşık’ı ziyaret etti.29 Haziran 2017 Perşembe 13:13
Develi Kaymakamı Murat Duru, "15 Temmuz’da hain FETÖ/PDY terör örgütünün yapaya çalıştığı ancak başaramayarak hüsranla sonuçlanan darbe girişimi sırasında İstanbul’da gazi olan Yılmaz Aşık kardeşimi ilçemizin Sindelhüyük mahallesindeki baba evinde eşim Elif ile beraber ziyaret edip bayramlaştık. Yılmaz kardeşimle ve güzel ailesi ile bayram tadında sıcak samimi sohbet yaparak vefamızı ve sevgimizi göstermeye çalıştık" dedi.
Kaymakam Duru, "Ziyaretten bizler de çok mutlu olduk. Yılmaz kardeşime gösterdiği fedakarlıktan ötürü teşekkürlerimizi ilettim" diye konuştu.