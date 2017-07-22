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Kaymakam Dundar, yol yapım çalışmalarını denetledi

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede yürütülenyol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
Kaymakam Dundar, yol yapım çalışmalarını denetledi

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan VekiliTekin Dundar, Yukarı ve Aşağı Yanıktaş, Kılavuz ve Serpmetaş mahalleleri ile ilçe merkezi arasında yapılan sıcak asfalt çalışmalarını denetledi. Çaldıran Belediyesi yol yapım programında bulunan Tendürek bölgesindeki mahallelerin ulaşımını sağlayan 14 kilometrelik Yukarı Yanıktaş-Serpmetaş grup mahalle yolundaki sıcak asfalt öncesi yol zemini alt temel hazırlama, yol genişletme, platform yükseltme ve sıcak asfalt işleriyle ilgili bilgiler de alan Tekin Dundar, “Trafik yoğunluğunun hayli yüksek olduğu bu grup yolunda mevsim şartları göz önüne alınarak ivedi bir şekilde alt temelin sağlamlaştırılması, platform yükseltme, viraj kesme ve eğimlerin kısaltılması sonucunda sıcak asfalt için yolu hazır hale getirdik ve ardından sıcak asfalt dökümüne başlandı. Diğer mahalle yollarımızın da en kısa sürede asfaltını dökerek, vatandaşımızın hizmetine sunacağız inşallah’’ dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
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