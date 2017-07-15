Kaymakam Dündar, sınır karakolunda

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, beraberinde 1 Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ramzan Çokkıyak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile birlikte “Türkiye ile İran sınırında bulunan sıfır noktasında bulunan 1 Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Sedat Nezih Özok Karakolu’nda ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sınırın sıfır noktasında bulunan askeri karakola giderek burada gözetleme kulelerinde nöbet tutan askerler ile sohbet ederek karakol yetkililerinden sınırın güvenli ve karakol hakkında bilgiler alan kaymakam Dündar, karakolda bulunan askeri teçhizatı inceleyerek termal kameralarla sınır hattını da izledi.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, Türk ordusu dünyanın en saygın, disiplinli orduları arasında yer aldığını ifade ederek, “Geçen yıl 15 Temmuz’da şanlı ordumuzun arasına sızmış bir grup hain çapulcunun milletimizin iradesine, demokrasisine ve devletimizin bütünlüğüne saldırı girişimi halkımızın göğsünü siper etmesi, vatanına-milletine sahip çıkması ve şehitler vermesi ile tüm dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Bu gün Mehmetçiğimiz Türkiye ile İran sınırının sıfır noktasında olduğu gibi tüm sınırlarımızda halkımızın güvenliği için 7/24 gözünü kırpmadan vatan nöbetini tutmaktadır. Peygamber ocağı olan şanslı ordumuza sızan hain çapulcuların alçaklığı ve ihaneti de tüm milletimiz tarafından görülmüş ve gereken cevabı yine bu aziz milletimiz vermiştir" dedi.

Türkiye ile İran arasındaki sıfır noktasın da bulunan Sedat Nezih Özok Karakolu ziyareti sırasında ÇaldıranKaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’a 1 Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ramzan Çokkıyak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü eşlik etti.