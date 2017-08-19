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Kaymakam Çimşit, 3 çocuğun boğulduğu su kanalında inceleme yaptı

Viranşehir Belediye Başkan Vekili İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, 3 çocuğun boğulduğu su kanalında inceleme yaptı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:33
Kaymakam Çimşit, 3 çocuğun boğulduğu su kanalında inceleme yaptı

Kaymakam Ömer Çimşit, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi ve Şanlıurfa Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk ile Gözlek köyüne giderek Kaplan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kaplan ailesine başsağlığı dileyen Kaymakam Çimşit ve beraberindekiler, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kaymakam Çimşit ve beraberindekiler daha sonra 3 çocuğun boğulduğu tahliye kanalında incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:33
  1. Şanlıurfa
  2. Viranşehir
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