Kaymakam Çimşit, 3 çocuğun boğulduğu su kanalında inceleme yaptı

Kaymakam Ömer Çimşit, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi ve Şanlıurfa Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk ile Gözlek köyüne giderek Kaplan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kaplan ailesine başsağlığı dileyen Kaymakam Çimşit ve beraberindekiler, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kaymakam Çimşit ve beraberindekiler daha sonra 3 çocuğun boğulduğu tahliye kanalında incelemelerde bulundu.