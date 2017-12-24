Kayıt yaptırmayana 20 bin TL ceza! E-ticaret sitelerine uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 1 Aralık’ta hizmete giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarının ay sonuna kadar tamamlanması gerektiğini belirterek, kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Elektronik ticarette güven ortamını tesis etmek amacıyla uygulamaya konulan ETBİS ile kayıt dışılığın önüne geçileceğini söyleyen Tüfenkci, ‘’ETBİS’e kaydolan ve bildirimde bulunan işletmelerin internet adresleriyle bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler bu adresten yayınlanarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacak. E-ticaret istatistikleri oluşturulacak, ticaret işletmelerine ait internet adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası gibi bilgilere kolaylıkla erişebilecek’’ dedi.