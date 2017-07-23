Kayıt dışı istihdamla mücadeleye BTSO’dan önemli katkı

Kayıtlı istihdamın yaygınlaştırılması amacıyla BTSO öncülüğünde BUTGEM, Uludağ Üniversitesi, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güçlendirme Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilen Gelecek İçin Kayda Değer (GEKAD) projesi kapsamında ‘Kayıtlı İstihdamla Verimlilik ve Güvence Çalıştayı’ düzenlendi. Marigold Otel’de gerçekleştirilen çalıştaya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, GEKAD Proje Koordinatörü Mustafa Hatipoğlu, SGK Bursa İl Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, İŞKUR temsilcileri, akademisyenler ve işverenler katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, Türkiye’nin gelişimindeki anahtar kentin Bursa olduğunu ve BTSO olarak, kentin geçmişteki başarılarıyla yetinmek yerine geleceğini şimdiden planlamasına öncülük ettiklerini söyledi. Yeni ve büyük ideallerin peşinde koşmak ve dünya ekonomileriyle yarışmak isteniyorsa, ayaklarımızdaki prangalardan kurtulmak gerektiğini ifade eden Duran, “Bu kapsamda gördüğümüzen büyük engellerden biri de kayıt dışı ekonomidir. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak kayıt dışı ile mücadeleyi refah düzeyimizin artmasında, bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesinde ve kullanılmasında, aynı zamanda şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının yerleşmesinde odak noktası olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin kayıt dışı istihdamla mücadelede özellikle son 10-15 yıllık süreçte önemli bir aşama kaydettiğini dile getiren Duran, “Kayıt dışı istihdam oranımız yüzde 52’lerden yüzde 33 seviyesine kadar geriledi. Ancak hala arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Odamız öncülüğünde hayata geçirilen GEKAD gibi projelerin sayısının artmasıyla kayıt dışı istihdam oranını yüzde 15 seviyesine indirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

GEKAD Proje Koordinatörü Mustafa Hatipoğlu ise proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. Projenin çalışmalarına 2016 yılının Temmuz ayında başladıklarını söyleyen Hatipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı himayelerinde yürütülen projenin yerel düzeydeki hedef gruplara yönelik kapasite geliştirme, farkındalık artırma ve bilgilendirme faaliyetlerini içerdiğini belirtti. Hatipoğlu, “Şimdiye dek proje kapsamında bin kişiye tehlikeli ve çok tehlikeli işler mesleki eğitimi, 606 kişinin katılımıyla 37 kurumsallaşma eğitimi, 240 kişiye meslek edindirme eğitimi, 135 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenledik. Çalıştay’ın ardından projemiz kapsamında bir de yurt dışı ziyareti gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

SGK Bursa İl Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Bursa’nın kayıt dışı oranlarında Türkiye ortalamasına göre daha iyi bir performansa sahip olduğunu ifade ederek, “Bursa’da 2009 yılında yüzde 29,9 olan kayıt dışı istihdam oranı, 2016 yılında yüzde 20,3’e kadar geriledi. Aynı dönemde Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 43,8’den yüzde 32,7’ye düştü. Doğru stratejilerle birlikte bu oranları çok daha aşağılara çekmemiz mümkün” diye konuştu.