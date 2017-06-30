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Kayısı üreticileri isyan etti

Malatya’da bazı kayısı üreticileri, Çat Barajındaki suyun yetersiz olduğunu iddia ederek, bundan dolayı kayısılarının kuruduğunu ileri sürdüler.

30 Haziran 2017 Cuma 12:19
Kayısı üreticileri isyan etti

Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesinde yaşayan kayısı kayısı üreticileri, Malatya’nın tarımsal sulamasında önemli bir yer tutan Çat Barajı’nın kuruduğunu savunarak, ilçede bulunan binlerce kayısı ağacının sulanamadığı için kurumaya başladığını, ağaçların üzerinde bulunan meyvelerin de buruşup dökülmeye başladığını iddia ettiler.

Hasattan umudunu kestiklerini söyleyen üreticiler, yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını istediler.

Mağdur olduklarını söyleyen üreticiler, tek gelirlerinin kayısı olduğunu ifade ederek, sorunlarının çözülmemesi durumunda haklarını aramaya devam edeceklerini dile getirdiler.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:19
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